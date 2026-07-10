وكيله لـ في الجول: حسام عبد المجيد على أعتاب لودوجريتس البلغاري

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 19:38

كتب : عبد الرحمن شريف

حسام عبد المجيد

اقترب حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، من ترك فريقه والاتجاه للاحتراف الخارجي في الدوري البلغاري.

وكشف إسلام عبد المجيد وكيل أعمال حسام عبد المجيد لـFilGoal.com أن اللاعب أنهى اتفاقه الشخصي مع لودوجرتس البلغاري.

وأوضح المصدر أن الصفقة ستكلف النادي البلغاري مليون ونصف المليون يورو، والناديان في الرتوش الأخيرة من المفاوضات.

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وانضم حسام عبد المجيد للفريق الأول بنادي الزمالك بعد تصعيده من الناشئين صيف 2019 وينتهي عقده مع الزمالك الصيف المقبل.

وخاض حسام عبد المجيد مع الزمالك 171 مباراة مسجلا 15 هدفا وصنع آخر.

وتوج مع الزمالك بثلاث ألقاب للدوري المصري، ولقبين كأس مصر، ولقب سوبر إفريقي، ولقب الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وشارك في مباراتين دون أن يسجل أو يصنع أهداف.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

حسام عبد المجيد الزمالك
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