جورج جيسوس: سأتحدث مع رونالدو.. ومن السهل جدا العمل معه

شدد جورج جيسوس المدير الفني الجديد لـ منتخب البرتغال على أنه سيتحدث مع كريستيانو رونالدو لمعرفة موقفه المستقبلي من الانضمام للمنتخب.

وأصبح جيسوس البالغ 71 عاما مدربا للبرتغال خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل عقب توديع كأس العالم 2026 من دور الـ 16 على يد إسبانيا.

وقال المدير الفني لـ البرتغال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "لم أتحدث مع كريستيانو رونالدو حتى الآن. عندما يحين وقت اتخاذ القرار، سأتحدث مع كريستيانو ومع كل فرد على حدة".

وأضاف "كريستيانو رمز للبرتغال، وسيُخلد اسمه في التاريخ، واستمتعت كثيرا بالعمل معه. من السهل جدا العمل معه، طالما أنه يُدرك حدود إمكانياته وإمكانياتي. لكن عليّ التحدث معه لمعرفة ما يُريد فعله".

وواصل "في العام الماضي، لعب النصر 50 مباراة، بينما لعب كريستيانو 31 مباراة. أشركته كبديل 16 مرة. لم نخلط أبدا بين دوره كلاعب ودوري كمدرب. لن أخسر أي لاعب، إلا بسبب الإصابات".

وسجل رونالدو 29 هدفا في 33 ظهورا خلال الموسم الماضي مع النصر وتوج بلقب الدوري السعودي وخسر نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتابع "من بين الـ 26 لاعبا الذين كانوا في المنتخب البرتغالي، عمل 12 منهم معي. أعرفهم جميعا جيدا، وهم جميعا لاعبون رائعون".

وأتم "يمتلك المنتخب الوطني الكثير من المواهب، وأنا أؤمن بقدرات الجميع. سيظهر لاعبون جدد في السنوات الـ 4 المقبلة، وسأركز الآن بشكل أكبر على تطوير كرة القدم للشباب".

وسبق أن كشف رونالدو عن مستقبله في كأس العالم: "هذه قد تكون مشاركتي الأخيرة في كأس العالم وأتمنى إن شاء الله أن أستمتع بها، ولكن لنرى".

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية كشفت أن جيسوس سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب البرتغال حتى عام 2030، مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي سيصطحب جهازه الفني المعتاد، والذي يضم مساعده جواو دي ديوس، وفابيو جيسوس، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية مارسيو سامبايو، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للزمالك.

وانتهت رحلة المدرب البرتغالي جورج جيسوس مع نادي النصر السعودي بشكل رسمي، بعد استعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 7 سنوات.

وحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي لكنه قرر الرحيل.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.