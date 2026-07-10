كأس العالم - فينيسيوس: كان لدينا فريق قوي بما يكفي لتحقيق المزيد لكننا لم نستطع

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 19:05

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل

أعرب فينيسيوس جونيور نجم البرازيل عن شعوره بالإحباط بعد توديع كأس العالم 2026 من دور الـ 16.

وخسر منتخب البرازيل من النرويج بنتيجة 2-1 وودع كأس العالم 2026 مبكرا، وهو ما حدث لأول مرة منذ 1990.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه على "إنستجرام"

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"بعد مرور 4 سنوات تقريبًا، ما زلت أفكر فيما أكتبه بعد خيبة أمل كأس العالم.

رأيتُ الكثير من الناس من جميع الأعمار يدعمونني، ويحتضنون حلمنا، لذا سيكون من الظلم أن أبقى صامتًا. لكنني احتجتُ إلى بضعة أيام للتأمل.

ارتداء قميص المنتخب هو أعظم فخر في حياتي، والخروج من ثمن النهائي شعور يصعب وصفه.

أعلم كم استعددت، وكم ركزت، وكم تمنيت هذا لكم ولعائلتي.

شعور الإحباط يطغى. كان لدينا فريق قوي بما يكفي لتحقيق المزيد، لكننا لم نستطع.

أعتذر، وسأقاتل من أجل حلمنا بالعودة إلى قمة العالم".

وتألق فينيسيوس بقميص السامبا وسجل 4 أهداف في مشوار الفريق خلال نسخة 2026.

وحاز فينيسيوس على جائزة رجل المباراة في 3 مناسبات في كأس العالم 2026 ضد المغرب واسكتلندا وهايتي.

وتلقى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ البرازيل انتقادات للسماح بـ برونو جيماريش لتسديد ركلة جزاء بدلا من فيني والتي أهدرها.

وبرر الإيطالي قراره "كان الاختيار بناءً على إحصائيات العام الأخير للاعبينا وللاعبين المنافسين، أفضل اللاعبين في تسديد ركلات الجزاء هو نيمار، ثم إيجور تياجو، ثم رافينيا، ثم برونو جيماريش، ثم مارتينيلي".

ويستعد فينيسيوس حاليا للحصول على راحة قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد مع ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو.

فينيسيوس جونيور كأس العالم البرازيل
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