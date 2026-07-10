كلوب يكشف تفاصيل محاولة ضم مبابي إلى ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، عن محاولته ضم كيليان مبابي لصفوف الريدز، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2017.

وقال كلوب خلال تحليله لمباراة المغرب وفرنسا لقناة "ماجنتا": "ليفربول كان يسعى لضم مبابي مهاجم موناكو آنذلك، والذي كان يبلغ وقتها 18 عاما فقط."

وأضاف المدرب الألماني "استقلت عائلة مبابي طائرة خاصة بها 5 غرف."

وأكمل "لقد بذلنا قصارى جهدنا، وتحدثنا مع العائلة، ولكنه كان اجتماع غير مثمر."

وانضم مبابي لاحقا إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، في صفقة تضمنت خيار الشراء مقابل 180 مليون يورو.

ولعب مبابي 7 سنوات بقميص باريس سان جيرمان، ليصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد عام 2024 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس.

وقام كلوب بتدريب ليفربول لمدة 7 سنوات، حقق خلالهم دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي.

ويقترب كلوب من تدريب منتخب الألماني، خلفا لـ جوليان ناجلسمان الذي رحل بعد خروج منتخب ألمانيا من دور الـ 32 بكأس العالم.