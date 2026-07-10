مصدر من المغرب الفاسي لـ في الجول متمسكون بـ بن جديدة والجبالي رغم العروض المصرية

كشف مصدر من نادي المغرب الفاسي تمسك إدارة النادي باستمرار المهاجم سفيان بن جديدة، رغم اهتمام عدد من الأندية المصرية والأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات.

وعلم FilGoal.com من مصدر في إدارة المغرب الفاسي أن الفريق متمسك بخدمات مهاجمه سفيان بن جديدة حتى نهاية عقده 2030.

وأكد المصدر أن اللاعب لديه العديد من العروض من الدوري المصري وأوروبا لكن الفريق متمسك بخدماته، وعلى من يريد التعاقد معه دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب.

كما كشف المصدر أن إدريس الجبالي مدافع الفريق، تلقى عروضا من أندية مصرية، لكن إدارة المغرب الفاسي متمسكة بعناصرها الأساسية، ولا تنوي التفريط فيها خلال الفترة الحالية.

وخاض سفيان بن جديدة مع المغرب الفاسي 31 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 2 آخرين.

وكان للاعب رحلة احتراف في مسيرته مع المراحل السنية في نادي ستاندر دو لياج ومع الفريق الأول للنادي البلجيكي، وشارك مع الرجاء المغربي في الشباب وأصغر من 19 عاما والفريق الأول وانتقل إلى آر دبليو دي مولينبيك ومنها إلى المغرب الفاسي.

فيما شارك إدريس الجبالي في 62 مباراة مسجلا هدفين.

وبدأ الجبالي مسيرته مع فريق وداد فاس المغرب، وانتقل منها إلى شباب المحمدية، ومنها إلى شباب المسيرة، وانتقل لـ رجاء بني ملال ومنها إلى المغرب الفاسي.

وساهم اللاعبان في تحقيق المغرب الفاسي للقب الدوري المغربي الموسم المنتهي.