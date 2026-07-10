جورج جيسوس مدربا للبرتغال

أعلن المنتخب البرتغالي تعيين جورج جيسوس مدربا للفريق، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز.

وأقيل مارتينيز بعد وداع منتخب البرتغال كأس العالم من دور الـ 16.

وخسر منتخب البرتغال أمام إسبانيا في ثمن النهائي بهدف نظيف سجله ميكيل ميرينو.

ولم يكشف المنتخب البرتغال عن مدة عقد جيسوس.

وكانت صحيفة أبولا البرتغالية كشفت أن جيسوس سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب البرتغال حتى عام 2030، مقابل راتب سنوي يبلغ 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي سيصطحب جهازه الفني المعتاد، والذي يضم مساعده جواو دي ديوس، وفابيو جيسوس، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية مارسيو سامبايو، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للزمالك.

كما سيضم الجهاز الفني أيضًا المحللين الفنيين رودريجو أراوجو وجيل هنريكيز.

وانتهت رحلة المدرب البرتغالي جورج جيسوس مع نادي النصر السعودي بشكل رسمي، بعد استعادة لقب الدوري السعودي الغائب منذ 7 سنوات.

وحاول نادي النصر إقناع البرتغالي المخضرم بالاستمرار مع الفريق عقب التتويج بلقب الدوري السعودي لكنه قرر الرحيل.

وأصبح جورج جيسوس ثالث مدربٍ يحقق دوري الالسعودي مرتين، بعد جابرييل كالديرون ورامون دياز وثاني من يحقق ذلك مع فريقين مختلفين بعد كالديرون.

ورفع جيسوس رصيده لـ 24 لقبا في مسيرته التدريبية كثاني أكثر مدرب برتغالي حصدا للألقاب بعد جوزيه مورينيو.