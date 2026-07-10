تقرير: حارس كاب فيردي مرشح للانتقال إلى إنتر ميامي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن ترشيح فوزينيا حارس مرمى كاب فيردي، للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وخاض فوزينيا صاحب الـ 40 عاما، كأس العالم 2026، مع منتخب كاب فيردي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن الحارس مرشح للانضمام للفريق الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وتنقل فوزينيا بين 9 أندية مختلفة خلال مسيرته، كان أبرزها مع جل فيسنتي البرتغالي.

وتأهل منتخب كاب فيردي إلى دور الـ 32 بكاس العالم بعد حلوله ثانيا في المجموعة الثامنة بـ 3 نقاط.

وتعادل منتخب كاب فيردي أمام إسبانيا، وأوروجواي والسعودية، مسجلا هدفين واستقبل هدفين آخرين.

وحصل فوزينيا على جائزة رجل المباراة أمام إسبانيا، بعدما حافظ على شباكه نظيفة.

وبكى فوزينيا بعد حصوله على جائزة رجل المباراة، بسبب صعوبة حصول والدته على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وودع منتخب كاب فيردي البطولة من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام الأرجنتين 3-2.

وزاد متابعو فوزينيا على إنستجرام ليصل إلى 28.5 مليون متابع، بعد مشاركته في المونديال.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ديفيد بيكام رئيس نادي إنتر ميامي، أبدى إعجابه بالحارس.

وكشف فوزينيا عن تفاصيل ما دار مع ليونيل ميسي بعد مواجهة الأرجنتين.

وقال فوزينيا عن مقابلته مع ميسي: "قال لي أنت عظيم، يجب أن يفخر بك شعبك، كان ذلك أمراً لا يصدق بالنسبة لي."

ويستأنف إنتر ميامي موسمه بمواجهة كولومبوس يوم 23 يوليو الجاري.

ويحتل إنتر ميامي المركز الثاني في القسم الشرقي، بفارق نقطتين عن ناشفيل.