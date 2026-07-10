التجربة الثانية - الألماني ينز فيسينج مدربا لـ اتحاد جدة السعودي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع الألماني ينز فيسينج لتولي تدريب الفريق.

وكشف اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على إكس، عن تولي فيسينج قيادة الفريق بعقد يمتد حتى 2028.

وأوضح فرانك كاريو المدير الرياضي لاتحاد جدة، أنه يثق في القدرات الفنية للمدرب الألماني، متمنيا له التوفيق، وتحقيق تطلعات الجماهير.

وتولى فيسينج قيادة اتحاد جدة خلفا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي أقيل عقب نهاية الموسم.

وأعلن النادي السعودي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق، وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة بحسب بيان النادي مطلع يونيو الماضي.

في أكتوبر الماضي، أعلن اتحاد جدة التعاقد مع كونسيساو حتى 2028 بعد إقالة الفرنسي لوران بلان الذي قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري السعودي وكأس الملك موسم 2024ـ2025.

ولعب اتحاد جدة تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل 7 مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى الفريق بطولة الدوري في المركز الخامس، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.