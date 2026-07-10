كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين، وسط استقبال رسمي وجماهيري.

وتواجد الآلاف من الجماهير المصرية في محيط مطار العلمين لاستقبال اللاعبين.

كما توجه اللاعبون من المطار إلى فندق الإقامة في العلمين، في أتوبيس مكشوف، ليتلقوا تحية الجماهير في الشوارع.

وكان في استقبال البعثة خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد الزملوط محافظ مرسى مطروح، ومحمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا ببلوغ دور الـ16 بكأس العالم لأول مرة في التاريخ.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.

ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.

وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.