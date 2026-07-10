كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

جوهر نبيل وزير الرياضة مع محمد صلاح

وصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين، وسط استقبال رسمي وجماهيري.

وتواجد الآلاف من الجماهير المصرية في محيط مطار العلمين لاستقبال اللاعبين.

كما توجه اللاعبون من المطار إلى فندق الإقامة في العلمين، في أتوبيس مكشوف، ليتلقوا تحية الجماهير في الشوارع.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل

وكان في استقبال البعثة خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد الزملوط محافظ مرسى مطروح، ومحمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

وحقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا ببلوغ دور الـ16 بكأس العالم لأول مرة في التاريخ.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.

ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.

وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - ليكيب: ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر
أخر الأخبار
كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليكيب: ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع ساعة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج ساعة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل ساعة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة