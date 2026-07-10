كأس العالم - ليكيب: ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:56

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - مصر

أسدل ساديو ماني الستار على مسيرته الدولية مع منتخب السنغال، بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع أسود التيرانجا عقب أيام قليلة من وداع كأس العالم 2026.

وودع منتخب السنغال كأس العالم من دور الـ32 أمام بلجيكا بعدما تعرضوا لهزيمة بنتيجة 3-2.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، أعلن ماني قراره عبر بيان نشرته صحيفة Le Quotidien السنغالية، مؤكدا نهاية مشواره مع المنتخب السنغالي.

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وجاء إعلان ماني بعد خروج السنغال من دور الـ32 لكأس العالم 2026، في خطوة تمثل نهاية واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ الكرة السنغالية.

ويُعد ماني أحد أهم لاعبي السنغال عبر التاريخ، بعدما قاد المنتخب لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه، إلى جانب قيادته للتأهل والمشاركة في أكثر من نسخة من كأس العالم.

وقدم ساديو ماني رسالة لجماهير السنغال عبر Le Quotidien وقال: "دعمكم المتواصل كان المحرك الأساسي لكل ما حققته".

وواصل "في المستقبل، سأكون سعيدا بوضع خبرتي في خدمة الوطن، سواء ضمن جهاز فني، أو كمدرب، أو من خلال العمل داخل المؤسسات الرياضية".

وأتم رسالته وقال: "تحيا السنغال".

وخاض ساديو ماني مع منتخب السنغال 130 مباراة مسجلا 54 هدفا وصنع 29 آخرين.

وحقق مع السنغال لقب كأس أمم إفريقيا، وينتظر الحكم في أمم إفريقيا 2025 من محكمة التحكيم الدولية بعد المشكلة التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم إفريقيا بالمغرب.

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