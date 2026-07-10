كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:07

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - النرويج - البرازيل

أعرب إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج، عن سعادته لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، مؤكدا أنها مباراة تحمل طابعا خاصا بالنسبة له بسبب ارتباطه بكرة القدم الإنجليزية، كما طالب الجميع بالتحلي بالتواضع.

ويواجه منتخب النرويج نظيره الإنجليزي صباح يوم الأحد في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وقال هالاند عبر سكاي سبورت: "مواجهة إنجلترا مباراة خاصة جدا بالنسبة لي، هذه المباراة تحمل طابعا مختلفا، لأنني ألعب في الدوري الإنجليزي، كما أنني وُلدت هناك".

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وواصل "سأواجه زملائي في النادي، وهذا يجعل المباراة مختلفة بعض الشيء".

وأردف "الأمر ليس غريبا، لكنه شعور مميز، وستكون مباراة ممتعة بكل تأكيد، وأعتقد أن الجميع يجب أن يتحلى بالتواضع".

وأتم حديثه "من الطبيعي أن يكون جمهور إنجلترا واثقا من قدرة منتخبهم على التأهل، ولديهم أسباب تدفعهم إلى ذلك، لكن التواضع يظل مهما دائما".

وتأهل منتخب النرويج إلى هذا الدور بعدما أقصى منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، فيما حقق منتخب إنجلترا انتصارا مثيرا أمام المكسيك 3-2 في الدور ذاته.

إيرلينج هالاند منتخب النرويج كأس العالم
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