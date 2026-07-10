كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج

تواجه مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم تحذيرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن خبير أرصاد جوية في فلوريدا، حذر من درجات الحرارة يوم السبت.

وتقام مباراة إنجلترا والنرويج الساعة 12 صباح يوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميامي، في الدور ربع النهائي بكأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن درجات الحرارة ستصل في ميامي ذلك اليوم إلى 45 دقيقة مئوية عند انطلاق المباراة.

كما نقلت الصحيفة عن توقعات بحدوث عواصف رعدية قبل انطلاق المباراة، وأثنائها.

وفي حالة تعرض محيط الملعب لعواصف رعدية، في نطاق 8 أميال، سيتم تأجيل المباراة مؤقتا، لمدة نصف ساعة.

وتأجلت مباراة إنجلترا أمام المكسيك في دور الـ 16 لمدة ساعة كاملة بسبب تحذيرات من عواصف رعدية.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز أمام المكسيك أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

فيما تأهل منتخب النرويج بعد الإطاحة بالمنتخب البرازيل 2-0.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي، أمام الفائز من الأرجنتين أمام سويسرا.