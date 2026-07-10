كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:06

كتب : FilGoal

احتفال هاري كين - إنجلترا ضد المكسيك

تواجه مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم تحذيرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن خبير أرصاد جوية في فلوريدا، حذر من درجات الحرارة يوم السبت.

وتقام مباراة إنجلترا والنرويج الساعة 12 صباح يوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميامي، في الدور ربع النهائي بكأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صافرة برتغالية تقود لقاء الأرجنتين وسويسرا.. وتوربان لمباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - تقرير: أزمة فندقية تواجه منتخب النرويج قبل مواجهة إنجلترا كأس العالم - "كلاهما خطأ أو لا".. أسطورة إنجلترا ينتقد قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين

وأشارت الصحيفة إلى أن درجات الحرارة ستصل في ميامي ذلك اليوم إلى 45 دقيقة مئوية عند انطلاق المباراة.

كما نقلت الصحيفة عن توقعات بحدوث عواصف رعدية قبل انطلاق المباراة، وأثنائها.

وفي حالة تعرض محيط الملعب لعواصف رعدية، في نطاق 8 أميال، سيتم تأجيل المباراة مؤقتا، لمدة نصف ساعة.

وتأجلت مباراة إنجلترا أمام المكسيك في دور الـ 16 لمدة ساعة كاملة بسبب تحذيرات من عواصف رعدية.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز أمام المكسيك أصحاب الأرض بنتيجة 3-2.

فيما تأهل منتخب النرويج بعد الإطاحة بالمنتخب البرازيل 2-0.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي، أمام الفائز من الأرجنتين أمام سويسرا.

إنجلترا النرويج كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر كأس العالم - ليكيب: ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر
أخر الأخبار
كأس العالم - استقبال رسمي وجماهيري لمنتخب مصر 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليكيب: ساديو ماني يقرر الاعتزال دوليا 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع ساعة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج ساعة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل ساعة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة