كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

محمد عبد الواحد - منتخب مصر

وجه محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر، الشكر للجماهير على دعمها طوال مشوار المنتخب في كأس العالم، مؤكدا أن الجهاز الفني كان يطمح لبلوغ نصف النهائي، لكنه أعرب عن رضاه بما قدمه الفريق.

وتوقف مشوار الفراعنة عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال محمد عبد الواحد عبر أون سبورت: "أشكر الجماهير على دعمها لنا منذ اللحظة الأولى وحتى عودتنا إلى القاهرة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا مباشر - الآلاف يستقبلون طائرة منتخب مصر في العلمين

وواصل "الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا، وكنا نتمنى أن نحقق إنجازا أكبر ونصل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما فعل منتخب المغرب من قبل، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولم يُكتب لنا الوصول إلى هذا الدور أو استكمال المشوار في البطولة".

وأردف "الحمد لله، نحن راضون عما قدمناه للجماهير خلال البطولة".

وعن تجديد العقد قال: "النتائج التي حققناها في الفترة الماضية كانت سببا في تجديد الثقة بالجهاز الفني".

وأتم "الحمد لله على كل شيء، ونتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله".

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

منتخب مصر كأس العالم محمد عبد الواحد
نرشح لكم
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا كأس العالم - مؤتمر جارسيا: إسبانيا مرشح للقب.. وإذا اكتفينا بالدفاع سيتم إقصائنا
أخر الأخبار
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل ساعة | في المونديال
كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة