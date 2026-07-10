كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه

وجه محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر، الشكر للجماهير على دعمها طوال مشوار المنتخب في كأس العالم، مؤكدا أن الجهاز الفني كان يطمح لبلوغ نصف النهائي، لكنه أعرب عن رضاه بما قدمه الفريق.

وتوقف مشوار الفراعنة عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال محمد عبد الواحد عبر أون سبورت: "أشكر الجماهير على دعمها لنا منذ اللحظة الأولى وحتى عودتنا إلى القاهرة".

وواصل "الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا، وكنا نتمنى أن نحقق إنجازا أكبر ونصل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما فعل منتخب المغرب من قبل، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولم يُكتب لنا الوصول إلى هذا الدور أو استكمال المشوار في البطولة".

وأردف "الحمد لله، نحن راضون عما قدمناه للجماهير خلال البطولة".

وعن تجديد العقد قال: "النتائج التي حققناها في الفترة الماضية كانت سببا في تجديد الثقة بالجهاز الفني".

وأتم "الحمد لله على كل شيء، ونتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله".

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.