كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل

عبر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن سعادته بعودة الأجيال الصغيرة لدعم المنتخب، بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين، بعد انتهاء مشوار المنتخب بالمونديال.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "مقصرناش متزعلوش مننا، طموحنا كان عالي، والجمهور كان عنده الثقة فينا."

وأكمل "بذلنا مجهودا كبيرًا ولكن في النهاية الأمر كان خارج عن إرادتنا."

وكان منتخب مصر قريبا من التأهل للدور ربع النهائي، بعد تقدمه بهدفين أمام الأرجنتين حتى الدقيقة 79.

ولكن نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة والفوز بنتيجة 3-2، وسط حالات جدلية تحكيمية.

وتابع مدير المنتخب "سعداء بعودة الجيل الصغير لدعم منتخب مصر، الرياضة وكرة القدم تجعل الطفل الصغير يعرف معني بلده مصر، ونأمل أن نكون سبب في حب الجيل الصغير لمصر."

وتحدث عن أجواء البطولة "جمهورنا كان الأفضل في بطولة كأس العالم في كافة الولايات، كان منظر رهيب."

وسرد "كنا نتابع ردود الفعل من أمريكا، ولذلك كنا نرغب في أن نسعدهم، وشعرنا بفرحة الجماهير في مباراة الأرجنتين، ولكن خرجنا بفعل فاعل من كأس العالم."

وعن طموح الفريق في كأس العالم، رد إبراهيم حسن "كنا نقول للاعبين انسوا العودة الآن، كان لدينا الثقة في كل المباريات."

وأتم "ربنا كان شايل لنا كل التقدير دا، والحمد لله نيتنا كانت كويسة وبنحب مصر جدا."

وحقق منتخب مصر لأول مرة فوزًا في كأس العالم في مشاركته الرابعة أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

كما تجاوز منتخب مصر دور المجموعات لأول مرة في التاريخ، وكذلك تأهل لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

وسجل منتخب مصر 8 أهداف في 5 مباريات، في أكبر سلسلة تهديف في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.