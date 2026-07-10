كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - إبراهيم حسن

عبر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عن سعادته بعودة الأجيال الصغيرة لدعم المنتخب، بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر صباح اليوم الجمعة، إلى مطار العلمين، بعد انتهاء مشوار المنتخب بالمونديال.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون سبورت: "مقصرناش متزعلوش مننا، طموحنا كان عالي، والجمهور كان عنده الثقة فينا."

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا

وأكمل "بذلنا مجهودا كبيرًا ولكن في النهاية الأمر كان خارج عن إرادتنا."

وكان منتخب مصر قريبا من التأهل للدور ربع النهائي، بعد تقدمه بهدفين أمام الأرجنتين حتى الدقيقة 79.

ولكن نجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة والفوز بنتيجة 3-2، وسط حالات جدلية تحكيمية.

وتابع مدير المنتخب "سعداء بعودة الجيل الصغير لدعم منتخب مصر، الرياضة وكرة القدم تجعل الطفل الصغير يعرف معني بلده مصر، ونأمل أن نكون سبب في حب الجيل الصغير لمصر."

وتحدث عن أجواء البطولة "جمهورنا كان الأفضل في بطولة كأس العالم في كافة الولايات، كان منظر رهيب."

وسرد "كنا نتابع ردود الفعل من أمريكا، ولذلك كنا نرغب في أن نسعدهم، وشعرنا بفرحة الجماهير في مباراة الأرجنتين، ولكن خرجنا بفعل فاعل من كأس العالم."

وعن طموح الفريق في كأس العالم، رد إبراهيم حسن "كنا نقول للاعبين انسوا العودة الآن، كان لدينا الثقة في كل المباريات."

وأتم "ربنا كان شايل لنا كل التقدير دا، والحمد لله نيتنا كانت كويسة وبنحب مصر جدا."

وحقق منتخب مصر لأول مرة فوزًا في كأس العالم في مشاركته الرابعة أمام نيوزيلندا بنتيجة 3-1.

كما تجاوز منتخب مصر دور المجموعات لأول مرة في التاريخ، وكذلك تأهل لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

وسجل منتخب مصر 8 أهداف في 5 مباريات، في أكبر سلسلة تهديف في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.

منتخب مصر إبراهيم حسن كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا كأس العالم - مؤتمر جارسيا: إسبانيا مرشح للقب.. وإذا اكتفينا بالدفاع سيتم إقصائنا
أخر الأخبار
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل ساعة | في المونديال
كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة