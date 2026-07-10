كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 13:54

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - بلجيكا ضد أمريكا

يرى روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، أن منتخب إسبانيا لديه أسلوب مختلف في لعب الكرة.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام بلجيكا في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس أنجلوس بربع نهائي الكونديال.

وقال لوكاكو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا: "سنواجه فريقا مختلفا فمنتخب إسبانيا لديه أسلوب مختلف في الكرة، ولكن الفريق لدينا لديه ثقة أكبر بالنفس."

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في ربع النهائي.. والقناة الناقلة كأس العالم - مايكل أوليفر حكما لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا كأس العالم - "إلغوها".. منتخب بلجيكا يسخر من انتصاره على أمريكا

وعن مقارنته مع إرلينج هالاند، وكيليان مبابي مهاجم النرويج وفرنسا، رد "الأمر لا يتعلق باللاعبين الأفراد، بل يتعلق بالفريق والمجموعة، على مر السنوات الأخيرة كنت أفكر بالفريق، ثم بنفسي."

وتابع "المدرب أوكلني بعمل معين يجب أن أعمل على ذلك، وأتدرب على الإنهاء، ونقوم بالتحليل مع فريق التحليل لدينا."

وأتم "يجب أن أستمع إلى أراء اللاعبين الآخرين، وهذه هي الطريقة التي نحرز بها تقدما في هذه البطولة."

وسجل لوكاكو 3 أهداف، وصنع هدفا في 5 مباريات بكأس العالم حتى الآن.

ونجح منتخب بلجيكا في احتلال صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف أمام منتخب مصر.

قبل إقصاء السنغال في دور الـ 32، على حساب السنغال بنتيجة 3-2، وكذلك أقصى منتخب أمريكا من دور الـ16 برباعية مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

لوكاكو بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا كأس العالم - مؤتمر جارسيا: إسبانيا مرشح للقب.. وإذا اكتفينا بالدفاع سيتم إقصائنا
أخر الأخبار
كأس العالم - هالاند: مواجهة إنجلترا لها طابع خاص.. ويجب أن يتحلى الجميع بالتواضع 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا صن: تحذيرات من حرارة الطقس قبل مباراة إنجلترا والنرويج 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمد عبد الواحد: كنا نحلم بنصف النهائي.. وراضون عما قدمناه 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: سعداء بعودة دعم المنتخب.. وخرجنا بفعل فاعل 13 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل ساعة | في المونديال
كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة