كأس العالم - لوكاكو: إسبانيا منتخب مختلف.. ولدينا ثقة أكبر بأنفسنا

يرى روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، أن منتخب إسبانيا لديه أسلوب مختلف في لعب الكرة.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام بلجيكا في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس أنجلوس بربع نهائي الكونديال.

وقال لوكاكو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا: "سنواجه فريقا مختلفا فمنتخب إسبانيا لديه أسلوب مختلف في الكرة، ولكن الفريق لدينا لديه ثقة أكبر بالنفس."

وعن مقارنته مع إرلينج هالاند، وكيليان مبابي مهاجم النرويج وفرنسا، رد "الأمر لا يتعلق باللاعبين الأفراد، بل يتعلق بالفريق والمجموعة، على مر السنوات الأخيرة كنت أفكر بالفريق، ثم بنفسي."

وتابع "المدرب أوكلني بعمل معين يجب أن أعمل على ذلك، وأتدرب على الإنهاء، ونقوم بالتحليل مع فريق التحليل لدينا."

وأتم "يجب أن أستمع إلى أراء اللاعبين الآخرين، وهذه هي الطريقة التي نحرز بها تقدما في هذه البطولة."

وسجل لوكاكو 3 أهداف، وصنع هدفا في 5 مباريات بكأس العالم حتى الآن.

ونجح منتخب بلجيكا في احتلال صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف أمام منتخب مصر.

قبل إقصاء السنغال في دور الـ 32، على حساب السنغال بنتيجة 3-2، وكذلك أقصى منتخب أمريكا من دور الـ16 برباعية مقابل هدف وحيد.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.