كأس العالم - مروان عطية: شرفنا مصر.. ونعد الجماهير بتقديم الأفضل

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 12:44

كتب : FilGoal

مروان عطية - مصر - البرازيل

كشف مروان عطية لاعب منتخب مصر، أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل تشريف الكرة المصرية، مشددا على أن المنتخب يضم عناصر كبيرة، وأن القادم سيكون أفضل.

وتوقف مشوار الفراعنة عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال مروان عطية عبر أون سبورت: "الحمد لله، استطعنا أن نشرف بلدنا وجمهورنا، والقادم سيكون أفضل بإذن الله".

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وواصل "لعبنا بثقة كبيرة، وكنا ندافع عن اسم مصر في كل دقيقة".

وأردف "نمتلك لاعبين كبار يحترفون في أفضل الدوريات، وجميع اللاعبين كانوا رجالا داخل الملعب".

وأتم "كنا نريد أن نقدم شيئا يُسعد بلدنا وجماهيرنا ونعد الجماهير بتقديم المزيد فيما هو قادم".

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

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