كأس العالم - وعد و3 رسائل من محمد صلاح عقب نهاية مشوار منتخب مصر

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

وعد محمد صلاح قائد منتخب مصر الجماهير بأن كأس العالم سيكون مجرد انطلاقة لأفراح كثيرة للمنتخب فيما هو قادم.

وتوقف مشوار الفراعنة عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الرسمي إنستجرام: "أعلم أنكم ما زلتم تشعرون بالحزن، لكنني أعدكم بأن أبذل كل ما في وسعي حتى تكون هذه بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية".

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وواصل "التأهل إلى كأس العالم وحده لن يكون كافيًا، وحتى مجرد المشاركة لن تكون كافية بالنسبة لنا".

وأتم "هذا المنتخب يستحق ثقتكم، وسنعمل بكل قوة من أجل تحقيق ما ينتظره الجمهور المصري".

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 5 مباريات بكأس العالم 2026 وسجل هدف وصنع 2 آخرين.

ووصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار العلمين الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب ببلوغ دور ال16 ببطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية لاستقبال بعثة منتخب مصر، وتقديم التحية لهم على ما حققوه من أداء بطولي ونتائج غير مسبوقة.

وكان في استقبال بعثة منتخب مصر بمطار العلمين جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية.

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