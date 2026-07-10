كأس العالم - السيسي يستقبل منتخب مصر غدا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 12:12

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي - كأس العالم

أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، موعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر المشارك في كأس العالم.

ووصل منتخب مصر إلى مطار العلمين صباح اليوم الجمعة، قادما من أتلانتا الأمريكية.

وكتب الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري."

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واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية في مطار العلمين، لاستقبال بعثة المنتخب المصري.

وتحركت بعثة المنتخب من مدينة أتلانتا الأمريكية الساعة 11 مساء الخميس، بتوقيت القاهرة.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، قبل وداع البطولة أمام الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2.

ورغم تقدم المنتخب بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79، إلا أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، وسط حالة جدل تحكيمي.

وحقق منتخب مصر الفوز لأول مرة في التاريخ بكأس العالم أمام نيوزيلندا 3-1.

كما سجل منتخب مصر 8 أهداف في 5 مباريات في أطول وأكبر سلسلة تهديفية في تاريخ الفراعنة بالمونديال.

وعبر منتخب مصر مرحلة المجموعات لأول مرة، وكذلك تأهل لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

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