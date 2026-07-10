كأس العالم - مؤتمر جارسيا: إسبانيا مرشح للقب.. وإذا اكتفينا بالدفاع سيتم إقصائنا

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 11:40

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

يرى رودي جارسيا مدرب بلجيكا، أن منتخبه قادر على تسجيل أهداف أمام إسبانيا والوصول لنصف نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب إسبانيا أمام بلجيكا في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوس أنجلوس بربع نهائي الكونديال.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنبذل قصارى جهدنا لنسجل أهدافا أمام إسبانيا ونصل لنصف النهائي."

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وأضاف "قادرون على تسجيل أهداف، نحن ثاني أعلى فريق سجل أهدافا في كأس العالم، والآن وصلنا لربع النهائي في مواجهة فريق لم يتلق أي أهداف."

واعترف بقوة منتخب إسبانيا "إنه أحد المرشحين للفوز باللقب، لديهم فريق قوي، ولديهم قوة هجومية يجب أن نأخذها في الحسبان، ولكن لن نكتفي بالدفاع فقط، إذا اقتصرنا على الدفاع فقط، فستقصينا إسبانيا."

وأكمل "إنهم يتمتعون بقوة كبيرة في الاستحواذ على الكرة وشخصية قوية، وجودة كرة القدم الإسبانية في أعلى حالاتها."

ورد على من يرون أن إسبانيا الأقرب للتأهل "يعتبر الكثيرون أننا قد خرجنا من المنافسة، لكن لدي ثقة كبيرة في فريقي بأننا سنكون في الدور نصف النهائي."

وتابع "نواجه فريقًا أقوى منا، لكننا سندافع عن أنفسنا بكل ما أوتينا من قوة وإرادة لتحقيق الفوز."

وسرد "لن نواجه ظروفاً أصعب من تلك التي واجهناها في دور الـ16، قبل أيام قليلة كان لدينا 12 مليون مشجع، والآن لدينا عدد أكبر بكثير."

وخاض منتخب بلجيكا مباراته أمام الولايات المتحدة الأمريكية وسط ظروف صعبة، بعد قرار إلغاء البطاقة الحمراء لـ فولارين بالوجون، ومشاركته رغم إيقافه.

وعن جاهزية لاعبيه، قال "روميلو لوكاكو لاعبٌ قادر على تغيير مجرى المباراة، ويُثير الرعب في قلوب الخصوم كلما دخل أرض الملعب."

وأشار إلى جاهزية قائد الفريق "كيفين دي بروين جاهز لمواجهة إسبانيا بعد غيابه عن مواجهة الولايات المتحدة بسبب الإصابة."

وأتم "جميع اللاعبين يتمتعون بحالة بدنية جيدة، باستثناء أمادو أونانا، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لنا، لديّ تشكيلتان أساسيتان: التشكيلة التي ستبدأ المباراة والتشكيلة التي ستنهيها، ولديّ خطة لذلك."

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

منتخب بلجيكا كأس العالم رودي جارسيا
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