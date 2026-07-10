كأس العالم - بونو: فرنسا تفوقت علينا في كل شيء.. وتصديت لركلة جزاء مبابي بالتوقع

اعترف ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، بأفضلية فرنسا بعد خروج أسود الأطلس من كأس العالم، مؤكدا أن المنتخب المغربي لم ينجح في تنفيذ خطته أمام منافس تفوق فنيا وبدنيا.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء أمام المغرب في الدور ربع النهائي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وقال بونو عبر قناة D Sport الأرجنتينية: "واجهنا فريقا تفوق علينا، هذه هي الحقيقة، حتى من الناحية الخططية لم نتمكن من فرض أفضليتنا لأنهم تفوقوا علينا في جميع الجوانب، حسنا، يجب علينا تقبل الأمر، والعودة للعمل وإعادة البناء، وتهنئة الخصم".

وواصل " الأمر ليس سهلا لأننا في كل مباراة نفقد لاعبا مهما ورئيسيا، كنا نعلم في مباراتنا ضد فرنسا أنه لا يمكننا الانجرار وراء أسلوب اللعب السريع المتبادل لأنهم أفضل منا، وهم متفوقون رياضيا وبدنيا، لذلك، كانت فكرتنا هي الاستحواذ على الكرة".

وأردف "دافعنا من خلال السيطرة على الكرة حتى نتمكن من اختراق خطهم الخلفي الأخير وخلق الفرص، لكننا لم نتمكن من ذلك، لم نتمكن لأننا لم نكن في يومنا، سواء من الناحية الفنية أو النفسية، وفي بطولة مثل كأس العالم، هذه التفاصيل لا تغتفر للأسف، وخاصة ضد فريق مثل فرنسا".

وكشف "كرة القدم هكذا، واليوم يجب تقبل الواقع بأن الخصم كان متفوقا علينا بكثير، وكما ذكرت، علينا العودة للعمل وإعادة البناء انطلاقا من المشاعر التي نمر بها الآن".

وعن التصدي لركلة الجزاء من كيليان مبابي قال: " الفكرة كانت الانتظار قليلا والقيام بحركة تمويهية لنرى، لأنني كنت أعلم أنه كان ينظر إلي، لكنه لم يكن ينظر حتى اللحظة الأخيرة".

وواصل "كانت الفكرة هي إدخال الشك في نفسه قليلا، وفي اللحظة الأخيرة اتخذت قراري، ولحسن الحظ سارت الأمور بشكل جيد، في النهاية، كرة القدم تمنحك أحيانا لقطات تنجح في التصدي لها، وحسنا أنت تعلم جيدا ما يعنيه أن تكون حارسا للمرمى".

وأردف "في النهاية، دائما عندما نتمرن على ركلات الجزاء مع زملائي، أحاول قراءة الإحساس العام لليوم، وبعد ذلك بناء على هذا الشعور نحاول التصرف، لكنني أقول دائما، هناك عامل توفيق وحظ كبير جدا في ركلات الجزاء".

وأتم تصريحاته "لا يجب أن ننسى أننا خرجنا من بطولة كأس أمم إفريقيا صعبة مع كل ما حدث هناك، ولم يكن الأمر سهلا من الناحية النفسية، لكن الفريق أعاد بناء نفسه من الجانب النفسي واستطاع مواجهة كأس العالم هذه، أعتقد أننا اليوم سقطنا أمام خصم قوي جدا جدا، وكما أخبرتك، يجب تقبل هذا الأمر".

وسجل ثنائية فرنسا كل من: كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، لتتأهل الديوك إلى الدور نصف النهائي وينتظر الفائز من إسبانيا وبلجيكا، وتتوقف رحلة المنتخب المغربي عند الدور ربع النهائي من كأس العالم.