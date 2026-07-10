مباشر - الآلاف يستقبلون طائرة منتخب مصر في العلمين

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر

احتشد الآلاف من الجماهير المصرية في مطار العلمين، استعدادا لاستقبال بعثة المنتخب المصري المشارك في كأس العالم 2026.

وتحركت بعثة المنتخب من مدينة أتلانتا الأمريكية الساعة 11 مساء الخميس، بتوقيت القاهرة.

وتستغرق رحلة السفر أكثر من 12 ساعة، حسبما أعلن إبراهيم حسن مدير المنتخب.

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ونجح المنتخب المصري في التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، قبل وداع البطولة أمام الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2.

ورغم تقدم المنتخب بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79، إلا أن المنتخب الأرجنتيني نجح في تسجيل 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، وسط حالة جدل تحكيمي.

وحقق منتخب مصر الفوز لأول مرة في التاريخ بكأس العالم أمام نيوزيلندا 3-1.

كما سجل منتخب مصر 8 أهداف في 5 مباريات في أطول وأكبر سلسلة تهديفية في تاريخ الفراعنة بالمونديال.

وعبر منتخب مصر مرحلة المجموعات لأول مرة، وكذلك تأهل لدور الـ 16 في إنجاز تاريخي.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعثة منتخب مصر لتكريمهم يوم السبت

منتخب مصر كأس العالم مطار العلمين
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