كأس العالم - مؤتمر دي لا فوينتي: لا أفكر في فرنسا حاليا.. وهذه الذكرى الأسوء لنا

كشف لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن تركيز فريقه ينصب بالكامل على مواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم، رافضا الحديث عن مواجهة محتملة أمام فرنسا في نصف النهائي.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة بلجيكا مساء اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي من كأس العالم.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "أضمن لكم أننا لا نفكر في أي شيء سوى بلجيكا، يجب أن نتجاوز بلجيكا أولا، وبالنسبة لنا كمحترفين فإن فرنسا غير موجودة الآن".

وواصل "بلجيكا منتخب قوي للغاية، ويضم لاعبين اعتادوا الفوز والمنافسة على الألقاب، نحن بين أفضل ثمانية منتخبات في العالم، وسيكون هذا أصعب منافس واجهناه حتى الآن".

وأردف "اللاعبون الذين لا يشاركون باستمرار هم من يجعلون الأساسيين أفضل، لأنهم يجبرونهم يوميا في التدريبات على تقديم أفضل ما لديهم".

وكشف "التشكيل الأساسي لا يُحدد لأن لاعبا قدم مباراة جيدة أو سيئة، الأمر يعتمد على طبيعة المنافس، وعلى اللاعبين الذين نرى أنهم الأنسب للهجوم أو الدفاع".

وأعرب "إذا أجرينا أي تغيير في التشكيل فلن يكون عقابا لأي لاعب، بل لأننا نعتقد أن لاعبا آخر يمتلك المواصفات الأفضل لتلك المباراة".

وعن حالة المصابين قال: "جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة، لكن علينا تقييم جاهزية نيكو ويليامز وفيكتور مونيوث في الوقت المناسب".

وعن مواجهة بلجيكا قال: "لا أخشى أبدا القول إننا المرشحون للفوز، لكن ذلك لا يضمن الانتصار، أحيانا تكون أفضل من منافسك وتخسر المباراة، لذلك نركز فقط على ما نستطيع التحكم فيه".

وواصل حديثه عن لامين يامال وقال: "إذا شاهدتم حجم الحماس الذي يمتلكه لامين يامال فستدركون مدى خطورته على المنافسين، لكن علينا تهدئته حتى لا يتحول هذا الحماس إلى قلق".

وأردف "الأفضل لم يأتِ بعد بالنسبة إلى لامين، لأنه لم يصل حتى الآن إلى مستوى التألق الذي ننتظره منه".

وأتم "في المباراة الماضية قدم مثالا رائعا على النضج، وعمل كثيرا دفاعيا حتى أنهى اللقاء مرهقا تماما".

وعن ركلات الترجيح قال: "استعددنا لكل السيناريوهات الممكنة، سواء في التدريبات داخل الملعب أو عبر تحليل الفيديو".

وواصل "تدربنا أيضا على ركلات الترجيح، ولدينا لاعبون متخصصون يمنحوننا ثقة كبيرة إذا وصلت المباراة إلى تلك المرحلة".

وعن ذكرى مونديال 86 قال: "إهدار إلوي أولايا لركلة الترجيح أمام بلجيكا في كأس العالم 1986 كان يوما حزينا بالنسبة لي".

وواصل "أولايا كان شجاعا للغاية عندما تحمل تلك المسؤولية، وكنت دائما أعيش مع المنتخب الإسباني بكل مشاعري، لذلك تركت تلك المباراة أثرا كبيرا بداخلي".

وعن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين قال: "التزام ميسي مدهش فهو لا يشبع أبدًا، فهو دائمًا يريد المزيد".

وواصل "يمثل قدوة لزملائه ولكل من يعمل في كرة القدم، ولكل لاعب يبدأ مسيرته، إنه مثال على أن من يمتلك الإرادة يستطيع تحقيق كل ما يطمح إليه".

وأتم "أهنئه وأشكره على كل ما يقدمه لكرة القدم".

وتأهل منتخب إسبانيا للدور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة البرتغال في دور الـ16 بهدف مقابل لا شيء، فيما حقق بلجيكا انتصارا كبيرا أمام أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور ذاته.