كأس العالم - موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في ربع النهائي.. والقناة الناقلة
الجمعة، 10 يوليه 2026 - 10:13
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو مواجهة واحدة ضمن منافسات كأس العالم 2026، تجمع بين إسبانيا وبلجيكا.
ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباراة إسبانيا وبلجيكا ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026.
وتقام مباراة إسبانيا وبلجيكا في تمام الساعة 10 مساء من اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026.
وتذاع مباراة إسبانيا ضد بلجيكا بربع نهائي كأس العالم على قنوات بي إن سبورتس ماكس.
وفاز منتخب إسبانيا على البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم.
فيما فاز بلجيكا على أمريكا برباعية مقابل هدف في ثمن النهائي.
ويواجه الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.
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