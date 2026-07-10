كأس العالم - بروس يعلن رحيله عن تدريب جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس رحيله عن تدريب منتخب جنوب إفريقيا بعد فترة من الغموض حول مستقبله.

وكان المدرب البالغ 74 عاما قد ألمح قبل البطولة إلى اعتزاله، لكنه تراجع عن قراره مؤقتا عقب الخروج أمام كندا في دور الـ32، مشيرا إلى إمكانية استمراره.

وقال بروس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "هل سأستمر كمدرب؟ لا، القرار نهائي".

وأضاف "إذا احتاجوني في دور آخر مثل الكشافين، فهذا أمر مختلف، لكن كرة القدم لن تكون جزءا من حياتي طوال اليوم بعد الآن".

وتابع "تحدثت مع رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي، وهو يرغب في استمراري لكن في دور مختلف كمستشار".

وأكمل: "سأعود في نهاية يوليو لتوديع الجميع بشكل نهائي، وسأرى ما الذي سيُعرض عليّ".

وقاد بروس منتخب جنوب إفريقيا لمدة 5 سنوات، ليصبح أطول مدرب بقاءً في المنصب، كما نجح في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 16 عاما.

واختتم تصريحاته "زوجتي سعيدة بقراري، لكنها حذرتني من أن أكون عبئا في المنزل، لذلك قد أقبل العمل لفترات قصيرة إذا أتيحت الفرصة".