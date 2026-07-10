كأس العالم - إصابة مزدوجة لـ كريستيان بوليسيتش

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 03:10

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا

تعرض كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب أمريكا لإصابة قوية خلال نهاية مشوار فريقه في كأس العالم 2026.

وتعرض الدولي الأمريكي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد بلجيكا في دور الـ 16.

ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج لاعب ميلان الإيطالي من أرض الملعب في الدقيقة 59.

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ووفقا لبيان الاتحاد الأمريكي تعرض بوليسيتش للإصابة بكدمة في العظم وكسر دقيق في ساقه اليمنى.

وسبق أن صرّح اللاعب عقب المباراة قائلا آنذاك: "التوى كاحلي وركبتي تماما في لعبة واحدة".

وأشارت بعض التقارير إلى أن الإصابة تهدد مشاركة اللاعب في الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع ميلان.

ويستعد ميلان لمواجهة تورينو في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإيطالي يوم 23 أغسطس المقبل.

وسبق أن تعرض بوليسيتش للإصابة خلال مباراة باراجواي في الركبة في دور المجموعات وغاب بسببها عن مباراة أستراليا ثم شارك كبديل ضد تركيا.

صاحب الـ 27 عاما اكتفى بصناعة هدفا في مشوار أمريكا بكأس العالم 2026 عندما توقف مشوارها أمام بلجيكا في دور الـ 16.

ميلان أمريكا كريستيان بوليسيتش
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