كأس العالم - رابيو: لم نشعر بالخطورة أو الاضطرار للخوف من المغرب

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 02:53

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - فرنسا - المغرب

أوضح أدريان رابيو لاعب منتخب فرنسا شعوره بأنه لم يشعر بالخطورة من نظيره المغربي.

وتأهل منتخب فرنسا لنصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على المغرب بنتيجة 2-0 في أولى مباريات ربع النهائي.

وقال لاعب منتخب فرنسا عبر قناة M6 الفرنسية: "في اللحظات التي تركنا فيها الكرة للاعبي المغرب لم نشعر بالخطورة أو أننا مضطرين للخوف من هذا الفريق".

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وأضاف "لا يزالون فريقا قادرا على إحداث الفارق لأنهم يمتلكون لاعبين استثنائيين، وكنا في قمة التركيز وحافظنا عليه بعد ركلة الجزاء المهدرة، يمكنك أن ترى قوة الفريق، أظهرنا صلابة وعزيمة".

وأتم "الوصول للمرة الثالثة لنصف نهائي كأس العالم؟ هذه مشاركتي الثانية، هو أمر استثنائي وقليل من أجيال منتخب فرنسا حظي بتلك التجربة".

وغاب رابيو عن نسخة 2018 التي حققت الديوك الفرنسية لقبها، وخسر نسخة 2022 أمام الأرجنتين في النهائي.

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.

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