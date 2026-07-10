كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية

الجمعة، 10 يوليه 2026 - 02:47

كتب : محمد سمير

كأس العالم للأندية - كرة يد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2026.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد النسخة الجارية مشاركة الثنائي المصري الأهلي والزمالك.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين كرة يد - الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود كرة يد - حسين زكي مدير فني لفريق البنك الأهلي كرة يد - بعد التأهل لكأس العالم للأندية.. برقان الكويتي يتوجه بالشكر للخطيب ولبيب

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

بينما يمثل منتدى درب السلطان المغربي قارة إفريقيا بعد إلغاء السوبر عقب انسحاب الأهلي لإقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية وسط تهديدات فيروس إيبولا.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

- الأهلي المصري - مستضيف البطولة

- برشلونة الإسباني - حامل اللقب

- فوكس برلين الألماني - بطل أوروبا

- منتدى درب السلطان المغربي - ممثل إفريقيا

- برقان الكويتي - بطل آسيا

- بينهبروس البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية

- جامعة سيدني الأسترالي - ممثل أوقيانوسيا

- يتحدد بطل أمريكا الشمالية شهر يوليو الجاري

- الزمالك المصري - بطاقة الدعوة الأولى Wild Card

- فيزبريم المجري - بطاقة الدعوة الثانية Wild Card

كرة يد كأس العالم للأندية الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - الزمالك يعزز صفوفه بصفقتين جديدتين كرة يد - الزمالك يتعاقد مع بلال مسعود يد - باروندو يتولى تدريب سان جيرمان ويجتمع مع يحيى خالد من جديد كرة يد - حسين زكي مدير فني لفريق البنك الأهلي كرة يد - بعد التأهل لكأس العالم للأندية.. برقان الكويتي يتوجه بالشكر للخطيب ولبيب كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي بطلا لـ آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي يتأهل لمواجهة الخليج في نهائي آسيا كرة يد – بمشاركة سيف الدرع.. برشلونة يتوج ببطولة أوروبا بالفوز على فوكس برلين
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية 4 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف موعد انطلاق ونظام الموسم الجديد لـ الدوري المصري 2026-27 16 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم - مبابي يكشف تفاصيل إصابته.. وموقفه من رؤية حكيمي حزينا 32 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديشامب: تأهلنا يبدو منطقيا لكنه صعب جدا.. وإصابة مبابي بسيطة 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - وهبي: المستقبل سيكون جميلا.. ونعلم أننا نمثل أكثر من مجرد دولة واحدة 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لا يتوقف عن التسجيل.. مبابي رجل مباراة فرنسا ضد المغرب 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعثة منتخب مصر تتحرك من أتلانتا ساعة | في المونديال
بونو لا يكفي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة