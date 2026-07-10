كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2026.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد النسخة الجارية مشاركة الثنائي المصري الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

بينما يمثل منتدى درب السلطان المغربي قارة إفريقيا بعد إلغاء السوبر عقب انسحاب الأهلي لإقامة البطولة في الكونغو الديمقراطية وسط تهديدات فيروس إيبولا.

وجاءت الفرق المشاركة كالآتي:

- الأهلي المصري - مستضيف البطولة

- برشلونة الإسباني - حامل اللقب

- فوكس برلين الألماني - بطل أوروبا

- منتدى درب السلطان المغربي - ممثل إفريقيا

- برقان الكويتي - بطل آسيا

- بينهبروس البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية

- جامعة سيدني الأسترالي - ممثل أوقيانوسيا

- يتحدد بطل أمريكا الشمالية شهر يوليو الجاري

- الزمالك المصري - بطاقة الدعوة الأولى Wild Card

- فيزبريم المجري - بطاقة الدعوة الثانية Wild Card