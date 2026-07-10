كأس العالم - مبابي يكشف تفاصيل إصابته.. وموقفه من رؤية حكيمي حزينا

أوضح كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا أن إصابته التي تعرض لها أمام المغرب بسيطة.

وخرج مبابي من أرض الملعب متأثرا بالإصابة بعدما سجل هدفا وصنع الثاني في مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026.

وقال لاعب منتخب فرنسا عبر بي إن سبورتس: "الإصابة بسيطة في الكاحل وأنا بخير، واستكمال ماتيتا للقاء بدلا مني كان قرار أفضل".

وخرج مبابي من أرض الملعب مستبدلا في الدقيقة 77 وعوضه جان فيليب ماتيتا في اللقاء الذي انتهى بالفوز 2-0.

وأضاف "لن نرتاح سوى عندما نحقق اللقب، والطريق طويل وأصعب وجاهزون لمواجهة أي خصم".

وأتم "رؤية حكيمي حزينا؟ لا، سيكون من الصعب رؤيته حزينا في غرفة الملابس، لكن في الملعب نلعب للفوز، نحن لسنا أصدقاء".

video:1

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.