كأس العالم - ديشامب: تأهلنا يبدو منطقيا لكنه صعب جدا.. وإصابة مبابي بسيطة

يرى ديديه ديشامب أن تأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي صعبا رغم منطقيته بالنسبة للناس.

وحسم منتخب فرنسا أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على المغرب.

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وقال ديديه ديشامب عبر بي إن سبورتس: "تأهلنا إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، يبدو الأمر منطقيا لكنه صعب جدا".

وتابع "كانت الأمور صعبة ومعقدة خاصة بعد إهدار ركلة الجزاء، لكن لا شكوك حول مبابي وكنت متأكدا من عودته".

وكشف ديشامب "إصابة كيليان مبابي في الكاحل لكنه ألم بسيط جدا وقرر ألا يجازف خلال المباراة، الجميع جاهز لنصف النهائي لكن للأسف لا يمكنني إسعاد الجميع بالمشاركة".

واختتم ديشامب تصريحاته "متأكد أن هناك سعادة وشغف كبير جدا في فرنسا، ونحن هنا من أجل ذلك وسنقدم كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة".

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.

وأطاح منتخب فرنسا بنظيره المغربي من كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

فبعد الفوز على أسود أطلس بهدفين دون مقابل في 2022 كرر منتخب فرنسا انتصاره بنفس النتيجة في النسخة الجارية.

وواصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا ولم يتأثر بإهدار ركلة الجزاء في الشوط الأول.

ورفع مبابي رصيده لـ 8 أهداف في كأس العالم 2026 ليتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي.

ووصل مبابي لـ 10 مساهمات في نسخة 2026 من كأس العالم برصيد 8 أهداف و2 تمريرة حاسمة، معادلا ما حققه في 2022، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ 1966.

وساهم مبابي في كل مباريات نسخة 2026 فسجل هدفين السنغال والعراق والسويد بواقع 2 ضد كل منتخب، وصنع هدفين ضد النرويج، وسجل هدفا ضد باراجواي، وسجل وصنع أمام المغرب.

كما وصل للهدف رقم 20 في مسيرته بكأس العالم خلال 20 مباراة وخلف ميسي بفارق هدف وحيد في صدارة الهدافين التاريخيين.