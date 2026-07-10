كأس العالم - وهبي: المستقبل سيكون جميلا.. ونعلم أننا نمثل أكثر من مجرد دولة واحدة

أعرب محمد وهبي مدرب منتخب المغرب عن فخره بما قدمه لاعبي فريقه رغم توديع كأس العالم 2026 على يد فرنسا.

وخسر منتخب المغرب بنتيجة 2-0 من فرنسا في ربع النهائي لتنتهي بذلك مشوار المنتخبات الإفريقية والعربية في البطولة.

وقال وهبي عبر بي إن سبورتس: "يجب أن نعترف أننا واجهنا خصما جيدا جدا، واجهنا صعوبة كبيرة وتصدى بونو لركلة جزاء في الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل وجاء الهدف من ارتباك بعدما توقف اللاعبين بسبب وجود لمسة يد".

وأردف "كان الأمر صعبا في النهاية وعلينا العمل على الأساسيات وأن يكون لدينا خيارات أكثر لتعويض الغيابات والمصابين، نشعر بخيبة أمل".

وأضاف "المستقبل سيكون جميلا إذا واصلنا هكذا، قدمنا كل شيء للفوز باللقاء ويجب علينا مواصلة العمل وأن نثق أكثر في أنفسنا ولن نترك الهزيمة تحطمنا".

وأتم "نحن نعلم أننا نمثل أكثر من مجرد دولة واحدة. نحن نمثل الشعب المغربي، والعديد من الدول في آسيا وإفريقيا. يرى الكثير من الناس أنفسهم في هذا الفريق، وسنواصل العمل للفوز بالألقاب في المستقبل".

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وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.