كأس العالم - لا يتوقف عن التسجيل.. مبابي رجل مباراة فرنسا ضد المغرب

توج كيليان مبابي بجائزة رجل مباراة فرنسا ضد المغرب ضمن منافسات ربع النهائي.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وحسم منتخب فرنسا أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على المغرب.

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وحصد مبابي جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة في النسخة الحالية من كأس العالم.

وسجل مبابي هدفا وأهدر ركلة جزاء خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.

وأطاح منتخب فرنسا بنظيره المغربي من كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

فبعد الفوز على أسود أطلس بهدفين دون مقابل في 2022 كرر منتخب فرنسا انتصاره بنفس النتيجة في النسخة الجارية.

وواصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا ولم يتأثر بإهدار ركلة الجزاء في الشوط الأول.

ورفع مبابي رصيده لـ 8 أهداف في كأس العالم 2026 ليتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي.

ووصل مبابي لـ 10 مساهمات في نسخة 2026 من كأس العالم برصيد 8 أهداف و2 تمريرة حاسمة، معادلا ما حققه في 2022، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ 1966.

وساهم مبابي في كل مباريات نسخة 2026 فسجل هدفين السنغال والعراق والسويد بواقع 2 ضد كل منتخب، وصنع هدفين ضد النرويج، وسجل هدفا ضد باراجواي، وسجل وصنع أمام المغرب.

كما وصل للهدف رقم 20 في مسيرته بكأس العالم خلال 20 مباراة وخلف ميسي بفارق هدف وحيد في صدارة الهدافين التاريخيين.