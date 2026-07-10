كأس العالم - بعثة منتخب مصر تتحرك من أتلانتا

تتحرك بعثة منتخب مصر من مطار أتلانتا للعودة إلى مصر عقب نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

وتوقف مشوار الفراعنة عند دور الـ 16 بالخسارة من الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وكشف إبراهيم حسن عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي في وقت سابق أن الرحلة ستستغرق أكثر من 12 ساعة.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن بعثة المنتخب ستصل صباح الجمعة المقبل وستحظى باستقبال رئاسي رسمي.

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 محتلا المركز الـ 15.

ويوضع ترتيب المنتخبات وفقا لعدد النقاط المحققة عند نهاية المشوار لتحديد الترتيب النهائي.

وخاض منتخب مصر 5 مباريات فاز في 1 وتعادل في 3 وخسر 1 حاصدا 6 نقاط.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 وتعادل مع بلجيكا وإيران وأستراليا بنتيجة 1-1 (ركلات الترجيح ضد أستراليا تُعد تعادلا) وخسر من الأرجنتين 3-2.

وتفوق منتخب مصر على باراجواي التي احتلت المركز الـ 16 برصيد 5 نقاط.

وإليكم الترتيب النهائي المنتخبات التي ودعت من دور الـ 16

9 – المكسيك: 12 نقطة

10- كولومبيا: 11 نقطة

11- البرازيل: 10 نقاط

12- أمريكا: 9 نقاط

13- البرتغال: 8 نقاط

14- كندا: 7 نقاط

15- مصر: 6 نقاط

16: باراجواي: 5 نقاط