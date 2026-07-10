حسم منتخب فرنسا أولى بطاقات التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على المغرب.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا المغرب

وتغلبت الديوك الفرنسية على المغرب بهدفين دون مقابل في أولى مباريات ربع النهائي.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد تصدي ياسين بونو بنجاح وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

وسجل مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 60 و66.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.

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بونو لا يكفي

تألق ياسين بونو -كالعادة- لكن ذلك لم يكن كافيا أمام فرنسا لحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي وتكرار إنجاز 2022.

وتصدى لركلة جزاء أمام مبابي في الدقيقة 28 ليحافظ على حظوظ أسود أطلس.

وبخلاف ركلة الجزاء تصدى بونو لست تسديدات فرنسية على مرمى المغرب.

ومن الطبيعي ألا يكون ذلك كافيا فطوال المباراة لم يسدد منتخب المغرب على مرمى مايك مانيان سوى تسديدة واحدة فقط في الدقيقة 83.

وتصدى مانيان لتسديدة عز الدين أوناحي وحافظ على نظافة شباكه.

ديجا فو

أطاح منتخب فرنسا بنظيره المغربي من كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي.

فبعد الفوز على أسود أطلس بهدفين دون مقابل في 2022 كرر منتخب فرنسا انتصاره بنفس النتيجة في النسخة الجارية.

"ديجا فو" كلمة فرنسية تعني بالعربية سبق وأن شاهدته، والمباراة الحالية تكرارا لما شاهدناه سابقا في النسخة الماضية بكأس العالم.

مبابي لا يتوقف

واصل كيليان مبابي تألقه مع منتخب فرنسا ولم يتأثر بإهدار ركلة الجزاء في الشوط الأول.

ورفع مبابي رصيده لـ 8 أهداف في كأس العالم 2026 ليتقاسم صدارة الهدافين مع ليونيل ميسي.

ووصل مبابي لـ 10 مساهمات في نسخة 2026 من كأس العالم برصيد 8 أهداف و2 تمريرة حاسمة، معادلا ما حققه في 2022، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ 1966.

وساهم مبابي في كل مباريات نسخة 2026 فسجل هدفين السنغال والعراق والسويد بواقع 2 ضد كل منتخب، وصنع هدفين ضد النرويج، وسجل هدفا ضد باراجواي، وسجل وصنع أمام المغرب.

كما وصل للهدف رقم 20 في مسيرته بكأس العالم خلال 20 مباراة وخلف ميسي بفارق هدف وحيد في صدارة الهدافين التاريخيين.

وصف المباراة

هيمن منتخب فرنسا على المباراة منذ بدايتها بحثا عن التسجيل المبكر.

وأهدر كيليان مبابي تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة وتألق بونو وحولها لركنية.

وتألق بونو مجددا وحرم دايو أوباميكانو من الهدف بعد رأسية رائعة في الدقيقة الرابعة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمبابي في الدقيقة 25 بعد عرقلة من نصير مزراوي.

وواصل بونو تألقه وتصدى لركلة الجزاء بثبات في الدقيقة 27.

وباغت عثمان ديمبيلي دفاعات المغرب في الدقيقة 33 بتسديدة قوية لكن بجوار القائم الأيمن لبونو.

وحرم بونو، ديزيري دوي من هدف محقق في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية.

وأنقذت العارضة تسديدة قوية من لوكاس دين في الدقيقة 47 لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

وواصل منتخب فرنسا ضغطه في الشوط الثاني بحثا عن التقدم دون أي هجوم من المغرب.

وتألق بونو مجددا في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من دوي.

ونجح مبابي أخيرا في التسجيل وافتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 60 بعد تسديدة قوية على يسار بونو.

ودفع محمد وهبي بالثنائي سفيان رحيمي وسفيان أمرابط بدلا من أيوب بو عدي وبلال الخنوس.

ونجح ديمبيلي من تعزيز التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 66 بتسديدة قوية حاول فيها بونو لكنه لم ينجح.

وخرج مبابي في الدقيقة 77 بعد شعوره بإصابة في الكاحل.

وشهدت الدقيقة 83 أول تسديدة لمنتخب المغرب وهي الوحيدة في المباراة عن طريق عز الدين أوناحي وتصدى لها مانيان بنجاح.

وهدأ اللقاء بعد تأمين منتخب فرنسا تقدمه.

ويتأهل منتخب فرنسا إلى نصف النهائي منتظرا المتأهل من مواجهة إسبانيا ضد بلجيكا.