كأس العالم - بثنائية في 6 دقائق.. مبابي وديمبيلي يعادلان رونالدو وريفالدو

كرر كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ثنائي منتخب فرنسا ما فعله رونالدو وريفالدو ثنائي منتخب البرازيل في كأس العالم.

وسجل مبابي وديميبلي هدفي فرنسا في شباك ياسين بونو في الشوط الثاني خلال الدقيقتين 60 و66.

وسجل مبابي الهدف الأول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 60 ثم تبعه ديمبيلي بتسديدة من خارج الـ 18 في الدقيقة 66.

ورفع مبابي رصيده لـ 8 أهداف في كأس العالم 2026 فيما وصل ديمبيلي للهدف رقم 5.

وكرر ثنائي فرنسا ما فعله رونالدو وريفالدو خلال رحلة الفوز بكأس العالم 2002.

فسجل رونالدو آنذاك 8 أهداف وريفالدو 5 أهداف وقادا البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الخامسة والأخيرة في تاريخه.

عثمان ديمبيلي يضاعف النتيجة لمنتخب فرنسا#كأس_العالم2026⁩ pic.twitter.com/S4qGtfcNbh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2026

ووصل مبابي لـ 10 مساهمات في نسخة 2026 من كأس العالم برصيد 8 أهداف و2 تمريرة حاسمة، معادلا ما حققه في 2022، ليصبح أول لاعب يفعلها منذ 1966.

وساهم مبابي في كل مباريات نسخة 2026 فسجل هدفين السنغال والعراق والسويد بواقع 2 ضد كل منتخب، وصنع هدفين ضد النرويج، وسجل هدفا ضد باراجواي، وسجل وصنع أمام المغرب.

وارتقى مبابي لصدارة ترتيب هدافي 2026 بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

كما وصل للهدف رقم 20 في مسيرته بكأس العالم خلال 20 مباراة وخلف ميسي بفارق هدف وحيد في صدارة الهدافين التاريخيين.

بينما وصل ديمبيلي لـ 5 أهداف خلال 5 مباريات، في كأس العالم متساويا مع ميشيل بلاتيني وأوليفييه جيرو وزين الدين زيدان.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الفائز من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في نصف النهائي.