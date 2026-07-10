خبر في الجول - أحمد حمدي يتمم اتفاقه مع الاتحاد السكندري

توصل أحمد حمدي لاعب الزمالك لاتفاق للانضمام لصفوف الاتحاد السكندري.

أحمد حمدي النادي : لاعب حر الاتحاد السكندري

وانتهى تعاقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي ليصبح لاعبا حرًا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب اتفق على عقد مدته 4 مواسم مع زعيم الثغر، ويتبقى الإعلان الرسمي.

وبدأ حمدي مسيرته مع ناشئي الأهلي، وخرج معارا لنادي الجونة، قبل الانتقال إليه في صفقة انتقال حر.

وانتقل حمدي إلى مونتريال الكندي المشارك في الدوري الأمريكي، وهي صفقة الانتقال الوحيدة خلال مسيرته بمقابل مادي.

وعاد حمدي إلى مصر من بواية الزمالك في صفقة انتقال حر، في يناير 2024 لمدة موسمين ونصف.

وانتهى تعاقد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي.

ولعب صانع ألعاب الزمالك، الموسم الماضي 13 مباراة، بإجمالي دقائق لعب 427 دقيقة، صنع خلالهم هدفين.

وتعرض أحمد حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في نهاية الكونفدرالية 2024 أمام نهضة بركان، ونجح في تسجيل هدف تتويج الفريق الأبيض.

وتوج حمدي خلال مسيرته ببطولات الكونفدرالية مع الزمالك، والدوري 4 مرات، بواقع 3 مع الأهلي، ولقب واحد مع الزمالك، بالإضافة إلى كأس كندا مع مونتريال.