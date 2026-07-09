آس: كأس العالم للأندية يقترب من قطر.. ومقترحات بإقامته شتاء وزيادة عدد الفرق

الخميس، 09 يوليه 2026 - 23:57

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نحو اختيار قطر لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، مع دراسة عدة تغييرات على نظام البطولة.

وتقام النسخة الثانية من كأس العالم للأندية الموسعة عام 2029 ولم يتم تحديد الدولة المنظمة حتى الآن.

وكشفت صحيفة آس عن استمرار المشاورات بين فيفا والأندية بشأن مستقبل البطولة، التي لا تزال قيد التطوير منذ إطلاق مشروعها الجديد.

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وأشار التقرير إلى أن قطر تعد المرشح الأبرز لاستضافة النسخة القادمة، وهو ما قد يفتح الباب لإقامة البطولة في الشتاء، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

في المقابل، فتحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الباب أمام إمكانية استضافة بلادها للبطولة، خاصة بعد النجاحات التنظيمية الأخيرة.

وتناقش الأطراف المعنية عدة ملفات، أبرزها موعد إقامة البطولة في جدول الموسم، حيث يمثل ذلك التحدي الأكبر للأندية.

كما تتضمن المقترحات زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقا، مع تعديل نظام التوزيع والسماح بمشاركة أكثر من ناديين من نفس الدولة.

ويعد الجانب المالي أحد أبرز دوافع تطوير البطولة، في ظل العوائد الكبيرة التي حققتها النسخ الأخيرة، حيث حصل تشيلسي على نحو 120 مليون يورو بعد تتويجه، بينما حصلت الفرق التي وصلت إلى نصف النهائي على نحو 100 مليون يورو.

كما حصل أتلتيكو مدريد على 22.7 مليون يورو رغم خروجه من دور المجموعات.

ومن بين المقترحات المطروحة أيضا، إقامة البطولة كل عامين بدلا من النظام الحالي، رغم أن هذا الخيار لا يزال محل نقاش ولم يتم حسمه حتى الآن.

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