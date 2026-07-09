كأس العالم - لا أحد يتفوق على بونو في ركلات الجزاء.. وسلسلة مبابي تتوقف

تألق ياسين بونو حارس المغرب في التصدي لركلة جزاء سددها كيليان مبابي لاعب فرنسا في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بوسطن في أولى مباريات دور الـ 8.

وتحصل مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تعرضه للعرقلة من نصير مزاروي.

وفي الدقيقة 28 انبرى مبابي لركلة الجزاء وسددها أرضية تصدى لها بونو بثبات وسهولة.

وأصبح ياسين بونو أول حارس مغربي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم.

وإجمالا في ركلات الجزاء والترجيح تصدى لـ 4 ركلات من 9، وأُهدرت 3 أمامه وسُجلت 2 فقط خلال كأس العالم.

وهو أكثر حارس تصدى لركلات جزاء وترجيح في تاريخ كأس العالم.

ياسين بونو يواصل الإبهار ويتصدّى لركلة جزاء كيليان مبابي باقتدار pic.twitter.com/b1xfLhKnym — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 9, 2026

وأصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يهدر ركلة جزاء في كأس العالم بعد كريم بنزيمة في 2014 ضد سويسرا.

ولأول مرة يهدر مبابي ركلة جزاء أو ترجيح مع فرنسا منذ يورو 2020 ضد سويسرا، إذ سجل خلال الـ 6 سنوات 15 ركلة في شباك منافسيه.

وخلال مسيرته سدد مبابي 80 ركلة جزاء سجل 65 وأهدر 15، وهي أول ركلة جزاء يهدرها في كأس العالم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي.