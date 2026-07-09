كأس العالم - لا أحد يتفوق على بونو في ركلات الجزاء.. وسلسلة مبابي تتوقف

الخميس، 09 يوليه 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

ياسين بونو يتصدى لركلة جزاء كيليان مبابي

تألق ياسين بونو حارس المغرب في التصدي لركلة جزاء سددها كيليان مبابي لاعب فرنسا في أولى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان على ملعب بوسطن في أولى مباريات دور الـ 8.

وتحصل مبابي على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تعرضه للعرقلة من نصير مزاروي.

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وفي الدقيقة 28 انبرى مبابي لركلة الجزاء وسددها أرضية تصدى لها بونو بثبات وسهولة.

وأصبح ياسين بونو أول حارس مغربي يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم.

وإجمالا في ركلات الجزاء والترجيح تصدى لـ 4 ركلات من 9، وأُهدرت 3 أمامه وسُجلت 2 فقط خلال كأس العالم.

وهو أكثر حارس تصدى لركلات جزاء وترجيح في تاريخ كأس العالم.

وأصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يهدر ركلة جزاء في كأس العالم بعد كريم بنزيمة في 2014 ضد سويسرا.

ولأول مرة يهدر مبابي ركلة جزاء أو ترجيح مع فرنسا منذ يورو 2020 ضد سويسرا، إذ سجل خلال الـ 6 سنوات 15 ركلة في شباك منافسيه.

وخلال مسيرته سدد مبابي 80 ركلة جزاء سجل 65 وأهدر 15، وهي أول ركلة جزاء يهدرها في كأس العالم.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا في نصف النهائي.

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