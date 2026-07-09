بعد 3 سنوات.. رئيس الاتحاد القطري يعلن استقالته من منصبه

أعلن جاسم البوعينين رئيس الاتحاد القطري، استقالته من منصبه.

وودع منتخب قطر كأس العالم 2026 من دور المجموعات بعد حلوله أخيرًا في المجموعة الثانية.

وكبت البوعينين عبر حسابه على موقع إكس "يبقى أثر الخُطى شاهدًا على ما تحقق من إنجازات، وما أُسس من عملٍ أثمر نجاحًا ملموسًا. كانت مرحلةً مليئة بالتحديات، لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، وتحققت أهدافٌ ظن البعض أنها بعيدة المنال."

وأضاف "أعلن استقالتي بعد 3 سنوات خدمت فيها بالعمل كرئيس مجلس ادارة الاتحاد القطري لكرة القدم."

وأكمل "أغادر اليوم، وقد تشرفت بالعمل مع بعض من الزملاء الأوفياء، حملوا الأمانة بإخلاص، فكان النجاح ثمرةً طبيعية لجهودهم وتفانيهم. لهم مني خالص الشكر والتقدير."

وتابع "لكل من آمن أن البناء الحقيقي يُصنع بالعمل الصادق بعيدًا عن الضجيج والمصالح الضيقة، فستبقى الإنجازات خير شاهدٍ على أن المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار، وأن النوايا الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق."

وأتم "أغادر المنصب اليوم… ويبقى الوفاء للعهد، والاعتزاز بكل ما تحقق، والدعاء بأن تستمر مسيرة الكرة القطرية نحو مزيدٍ من النجاح والتقدم والازدهار."

وتعادل المنتخب القطري أمام سويسرا بهدف لكل فريق، قبل تلقيه خسارتين أمام كندا 6-0، والبوسنة 3-1.

وشارك منتخب قطر في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد استضافة مونديال 2022.