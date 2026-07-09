مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) المغرب.. بونوووووو يمنع هدفا محققا

يواجه منتخب فرنسا نظيره المغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق35 بونو يمنع هدفا محققا من دوي

ق33 تسديدة من عثمان ديمبلي لكن بجوار القائم

ق27 بونو يتصدى

ق25 ركلة جزاء لمبابي بعد عرقلة مزراوي

ق4 أوباميكانو برأسية يهدر الأول

ق3 مبابي يهدر الأول وبونو يحولها لركنية

انطلاق المباراة