مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) المغرب.. الأول يضيع
الخميس، 09 يوليه 2026 - 22:54
كتب : FilGoal
يواجه منتخب فرنسا نظيره المغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.
ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق4 أوباميكانو برأسية يهدر الأول
ق3 مبابي يهدر الأول وبونو يحولها لركنية
انطلاق المباراة
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