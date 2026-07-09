مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) المغرب.. الأول يضيع

الخميس، 09 يوليه 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد باراجواي

يواجه منتخب فرنسا نظيره المغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق4 أوباميكانو برأسية يهدر الأول

ق3 مبابي يهدر الأول وبونو يحولها لركنية

انطلاق المباراة

كأس العالم فرنسا المغرب
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