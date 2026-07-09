انتهت كأس العالم - فرنسا (2)-(0) المغرب.. خروج أسود أطلس

الخميس، 09 يوليه 2026 - 22:54

كتب : FilGoal

أيوب بو عدي - كيليان مبابي - فرنسا ضد المغرب

يواجه منتخب فرنسا نظيره المغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة المتأهل من مباراة إسبانيا ضد بلجيكا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق83 أول تسديدة لمنتخب المغرب عن طريق أوناحي

ق77 جوووووول خروج مبابي للإصابة

ق66 جوووووووووووووول ديمبيلي

ق62 مشاركة رحيمي وأمرابط بدلا من بوعدي والخنوس

ق60 جووووووووووول مبابي

ق56 مبابي يهدر هدفا محققا

ق55 دوي يسدد وبونو يتصدى

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 تسديدة بعيدة المدى من لوكاس دين لكن العارضة تمنع الأول

ق35 بونو يمنع هدفا محققا من دوي

ق33 تسديدة من عثمان ديمبلي لكن بجوار القائم

ق27 بونو يتصدى

ق25 ركلة جزاء لمبابي بعد عرقلة مزراوي

ق4 أوباميكانو برأسية يهدر الأول

ق3 مبابي يهدر الأول وبونو يحولها لركنية

انطلاق المباراة

كأس العالم فرنسا المغرب
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