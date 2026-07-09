الظهور الثامن.. عاشور يتواجد في طاقم حكام مباراة إسبانيا وبلجيكا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكم المصري محمود عاشور للتواجد ضمن طاقم حكام مباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم.

ويلتقي منتخبا إسبانيا وبلجيكا الساعة العاشرة مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، على ملعب لوس أنجلوس بمدينة إنجليووود.

ويتواجد محمود عاشور مساعدا لتقنية الفيديو في المباراة.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الإنجليزي مايكل أوليفر حكماً للساحة، ويعاونه ستيوارت بيرت مساعداً أول ومارينجو جيمس مساعداً ثانياً، ورامون أباتي حكماً رابعاً.

كما يتواجد في تقنية الفيديو البرازيلي رافائيل ألفيس حكم مساعد احتياطي، والإنجليزي جيليت جاردر حكم لتقنية الفيديو، والكرواتي إيفان بيبك حكم مساعد لتقنية الفيديو، وديكرسون جو حكم مساعد لتقنية الفيديو، والمصري محمود عاشور حكم فيديو احتياطي، وأنطونيو جارسيا حكم فيديو احتياطي.

ويعد هذا هو الظهور الثامن لعاشور في إدارة تقنية الفيديو.

ويتواجد 4 حكام مصريين في كأس العالم، وهم أمين عمر، وأحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.