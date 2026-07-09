كأس العالم - طالبي يعوض صيباري أمام فرنسا.. وأنس صلاح يقود دفاع المغرب

دفع محمد وهبي مدرب منتخب المغرب بشمس الدين طالبي بدلا من إسماعيل صيباري.

ويلعب منتخب فرنسا ضد المغرب في افتتاح منافسات ربع نهائي كأس العالم.

ويغيب صيباري عن مباراة فرنسا بسبب الإصابة.

كما يبدأ أنس صلاح الدين في دفاع المغرب أمام فرنسا.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – أنس صلاح الدين - نصير مزراوي

الوسط: أيوب بوعدي – عز الدين أوناحي – نائل العيناوي - شمس الدين طالبي

الهجوم: براهيم دياز – بلال الخنوس

وكان منتخب فرنسا قد تغلب على باراجواي بهدف دون مقابل في ثمن النهائي.

بينما منتخب المغرب تغلب على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل في نفس الدور.

وتواجه منتخبا فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحسم وقتها منتخب فرنسا تأهله إلى النهائي، بينما حقق المغرب رابع البطولة.