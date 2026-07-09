كأس العالم - دوي أساسي مع فرنسا أمام المغرب.. وأوليسي يشارك

الخميس، 09 يوليه 2026 - 21:50

كتب : FilGoal

آلان مدينا - جيلا دوي - الإكوادور - كوت ديفوار

دفع ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، بديزيري دوي لاعب الفريق في التشكيل الأساسي.

وجاء دوي أساسيا بدلا من برادلي باركولا.

ويلعب منتخب فرنسا ضد المغرب في افتتاح منافسات ربع نهائي كأس العالم.

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ويستمر الثلاثي عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وكيليان مبابي في قيادة الهجوم.

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: أدريان رابيو - مانو كونيه - مايكل أوليسي - عثمان ديمبيلي - ديزيري دوي

الهجوم: كيليان مبابي.

وكان منتخب فرنسا قد تغلب على باراجواي بهدف دون مقابل في ثمن النهائي.

بينما منتخب المغرب تغلب على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل في نفس الدور.

وتواجه منتخبا فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحسم وقتها منتخب فرنسا تأهله إلى النهائي، بينما حقق المغرب رابع البطولة.

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