غزل المحلة يضم هداف الدوري الموريتاني
الخميس، 09 يوليه 2026 - 21:31
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة ضم الموريتاني محمد إكباد لمدة موسمين.
وسجل صاحب الـ 27 عاما 22 هدفا في الموسم الماضي مع نواذيبو بطل الدوري ومتصدرا لترتيب الهدافين.
وخلال مشواره الموسم الماضي سجل 22 هدفا وصنع 7 في 25 مباراة بالدوري الموريتاني.
وسبق أن ارتدى إكباد قمصان فرق فيتا كلوب الكونغولي وفايبرس الأوغندي ونزيدان الموريتاني.
ويواصل النادي تحت قيادة أحمد خطاب تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.
وأصبح إكباد ثالث صفقات زعيم الدلتا بعد ضم محمد كوكو حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.
كما ضم عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من مودرن سبورت لمدة 3 مواسم.
وأعلن النادي من قبل تمديد تعاقد عامر عامر لموسم إضافي وعادل علاء لمدة 3 مواسم.
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