مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد سليمان انسحب من اجتماع مجلس الإدارة

انسحب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من اجتماع اليوم الخميس.

وكان الاجتماع بخصوص تأسيس شركة كرة القدم بنادي الزمالك.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أحمد سليمان انسحب في بداية اجتماع مجلس إدارة الزمالك ولم يستمع لأي بند يخص شركة كرة القدم".

وأوضح "جاء انسحاب سليمان بداعي تسريب موضوع الجلسة لوسائل الإعلام قبل انطلاق الجلسة".

وأعلن نادي الزمالك إطلاق شركة كرة القدم في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء نموذج احترافي جديد لإدارة قطاع كرة القدم، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.

وسبق أن أعلن الزمالك تقليص عدد القضايا المرفوعة ضده على موقع فيفا إلى 10.

وأعلن الزمالك توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات المقاولات الكبرى لإنشاء فرع النادي الجديد في أكتوبر.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت إنشاء فرع النادي الرياضي والاجتماعي الجديد والمنطقة الاستثمارية الخاصة بالمشروع بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشف الزمالك، عن الاتفاق مع شركة المقاولات على البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

وأشار النادي إلى أنه من المقرر أن يستلم الأرض خلال الأسبوع المقبل.

وحضر توقيع المذكرة حسين ليبب رئيس الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، ورئيس لجنة متابعة فرع النادي بحدائق أكتوبر، ومسؤولي شركة المقاولات.