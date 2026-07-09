الأسبوع المقبل.. الزمالك يعلن الاتفاق مع شركة مقاولات لبدء إنشاء فرع أكتوبر

الخميس، 09 يوليه 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أعلن الزمالك توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات المقاولات الكبرى لإنشاء فرع النادي الجديد في أكتوبر.

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت إنشاء فرع النادي الرياضي والاجتماعي الجديد والمنطقة الاستثمارية الخاصة بالمشروع بمدينة حدائق أكتوبر.

وكشف الزمالك، عن الاتفاق مع شركة المقاولات على البدء في تنفيذ المشروع فور استلام الأرض.

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وأشار النادي إلى أنه من المقرر أن يستلم الأرض خلال الأسبوع المقبل.

وحضر توقيع المذكرة حسين ليبب رئيس الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، ورئيس لجنة متابعة فرع النادي بحدائق أكتوبر، ومسؤولي شركة المقاولات.

وأتم بيان الزمالك "تم الاتفاق على استخراج التراخيص اللازمة وفق القرار الوزاري، بالتنسيق والمتابعة مع هيئة المجتمعات العمرانية."

وعقد مسؤولو الزمالك اجتماعا الشهر الماضي، مع مسؤولي وزارة الإسكان لبدء التحضيرات الخاصة بإنشاء فرع النادي الجديد.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وسحبت أرض الزمالك منذ شهر أغسطس الماضي، ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم. مما ترتب عليه تعرض الزمالك لإيقاف القيد في أكثر من مناسبة.

وفي ديسمبر الماضي، كشف شريف الشربيني وزير الإسكان في وقت سابق على أنه سيتم توفير الحل البديل للزمالك بشأن أرضه خلال أشهر.

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