تقرير سعودي: الرياض يتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لضم تريزيجيه

الخميس، 09 يوليه 2026 - 21:09

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - الأهلي ضد المصري

توصل نادي الرياض السعودي لاتفاق نهائي مع الأهلي المصري لضم محمود حسن "تريزيجيه" هذا الصيف.

ويفصل انتقال تريزيجيه الرسمي إلى الرياض، التوقيع على العقد بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر.

وكشفت صحيفة الوئام السعودية أن نادي الرياض السعودي توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي المصري لضم محمود تريزيجيه مقابل مليون و200 ألف دولار.

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وجاء ذلك بعد اتفاق كافة الأطراف على تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط توقيع تريزيجيه الرسمي.

ودخل نادي الرياض السعودي في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

الأهلي تريزيجيه الرياض
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