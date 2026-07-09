كأس العالم - إيقاف كوانساه مباراتين بعد طرده أمام المكسيك

الخميس، 09 يوليه 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

طرد جاريل كوانساه - إنجلترا ضد المكسيك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف جاريل كوانساه لاعب منتخب إنجلترا لمدة مباراتين بعد طرده في مواجهة المكسيك بكأس العالم.

وتعرض كوانساه للطرد خلال فوز إنجلترا على منتخب المكسيك في دور الـ16، بعد تدخل منزلق قوي على خيسوس جاياردو.

وأكد فيفا أن العقوبة ستمنع اللاعب من المشاركة في ربع النهائي أمام منتخب النرويج، إضافة إلى نصف النهائي حال تأهل إنجلترا.

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وأوضح البيان أن الإيقاف جاء بسبب تدخل متهور، حيث اصطدمت قدمه بساق المنافس، ما اعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

وقرر فيفا مضاعفة العقوبة من مباراة واحدة إلى مباراتين، استنادا إلى لائحة الانضباط الخاصة باللعب العنيف.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد درس إمكانية التقدم باستئناف على القرار، خاصة بعد الجدل الأخير بشأن إيقاف فولارين بالوجون، قبل أن يتم تعليق عقوبته.

وبذلك يغيب مدافع باير ليفركوزن عن المباريات المقبلة، ولن تكون أمامه فرصة للعودة إلا في حال تأهل إنجلترا إلى النهائي.

ويزيد احتمال غياب كوانساه من أزمة مركز الظهير الأيمن لدى إنجلترا، في ظل تعدد اللاعبين الذين شاركوا في هذا المركز خلال البطولة، مثل ريس جيمس، جيد سبينس، إزري كونسا، جون ستونز وديكلان رايس.

ويغيب ريس جيمس، الظهير الأساسي، منذ إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا في دور المجموعات، ليفتقده الفريق في مواجهات بنما والكونغو الديمقراطية والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويج في ربع نهائي كأس العالم يوم السبت في ميامي.

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