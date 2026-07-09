الزمالك يعلن إطلاق شركة كرة القدم

أعلن نادي الزمالك إطلاق شركة كرة القدم في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء نموذج احترافي جديد لإدارة قطاع كرة القدم، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.

وأوضح النادي في بيانه "أن شركة الكرة ستتولى مسؤولية الفريق بشكل مستقل، دون تحميل خزينة نادي الزمالك أي أعباء مالية".

وجاء بيان الزمالك

"وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بالأغلبية على اتخاذ خطوة تاريخية بإطلاق شركة كرة القدم، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء نموذج احترافي جديد لإدارة قطاع كرة القدم، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ نادي الزمالك، كما تمثل نموذجًا رائدًا على مستوى الأندية الرياضية المصرية، حيث تستهدف فصل إدارة قطاع كرة القدم ماليًا وإداريًا عن النادي، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة الصادرة عن الدولة ووزارة الشباب والرياضة.

وستتولى شركة كرة القدم إدارة جميع التزاماتها وأنشطتها ومواردها المالية بصورة مستقلة، دون تحميل خزينة نادي الزمالك أي أعباء مالية تخص الشركة، وهو ما يرسخ مفهوم الإدارة الاقتصادية الحديثة، ويضمن الحفاظ على موارد النادي وتوجيهها بما يخدم جميع القطاعات.

وقرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد (سيتم تحديد الموعد لاحقًا)، لمناقشة بنود تأسيس شركة كرة القدم والحصول على موافقة الجمعية العمومية، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي ولوائح وزارة الشباب والرياضة.

كما تقرر إجراء التقييم المالي لشركة كرة القدم من خلال 3 شركات تقييم مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للمعايير المعمول بها لتحديد القيمة العادلة ورأس مال الشركة.

وسيكون لشركة كرة القدم مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة نادي الزمالك، يتولى مسؤولية الإدارة الكاملة للشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بها، مع احتفاظ نادي الزمالك بحصته من أسهم الشركة، بما يضمن الحفاظ على حقوق النادي ومصالحه الاستراتيجية.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذه الخطوة حظيت باهتمام ودعم كبيرين من عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين لنادي الزمالك، الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تأسيس الشركة وضخ الاستثمارات اللازمة، إيمانًا منهم بأهمية المشروع في بناء كيان اقتصادي قوي يليق باسم النادي.

ويثق مجلس إدارة نادي الزمالك بأن تأسيس شركة كرة القدم سيمثل نقطة تحول حقيقية في مستقبل النادي، من خلال توفير ميزانية مستقلة ومستدامة لقطاع الكرة، وإنهاء الأزمات المالية المتراكمة، وتهيئة بيئة احترافية قادرة على دعم المنافسة الرياضية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري لسنوات طويلة، بما يحقق تطلعات جماهير الزمالك ويحافظ على مكانة النادي كأحد أكبر الأندية في المنطقة".

وسبق أن أعلن الزمالك تقليص عدد القضايا المرفوعة ضده على موقع فيفا إلى 10.